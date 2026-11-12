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Tanpa Malu-Malu, Prabowo Berterima Kasih kepada PDIP & Sebut Bambang Pacul

Tanpa Malu-Malu, Prabowo Berterima Kasih kepada PDIP & Sebut Bambang Pacul
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Presiden RI Prabowo Subianto di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (11/11). Foto: Aristo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan meski partai tersebut tidak tergabung dalam koalisi pemerintahannya.

Pujian itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/11).

Prabowo menilai perbedaan posisi politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi seluruh elemen bangsa untuk bekerja sama demi kepentingan negara.

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Dia pun berterima kasih kepada PDIP yang dinilainya tetap memiliki semangat bersama dalam membela kepentingan bangsa dan negara.

“Dan saya tidak malu-malu, terima kasih PDIP, ya. Walaupun kalian bukan koalisi, tetapi sama-sama membela bangsa dan negara,” ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menyinggung pentingnya keberadaan oposisi dalam sistem politik Indonesia.

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Menurut dia, perbedaan posisi antara pemerintah dan partai di luar pemerintahan merupakan bagian dari dinamika politik yang tidak perlu dipersoalkan selama semua pihak tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

“Dan perlu ada oposisi, walaupun enggak mengaku oposisi, ya, enggak apa-apa,” katanya.

Prabowo Subianto memuji PDIP meski partai tersebut tidak tergabung dalam koalisi pemerintahannya.

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