menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Dahlan Iskan » Tanpa Pilwali

Tanpa Pilwali

Oleh: Dahlan Iskan

Tanpa Pilwali
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Target Trump berikutnya: mengambil alih manajemen daerah khusus ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington DC. Presiden AS Donald Trump jengkel: ibu kota Amerika tidak aman, kotor, dan taman-tamannya tidak tertata indah.

Langkahnya dimulai Jumat malam kemarin. Trump menurunkan begitu banyak polisi Federal ke pusat kota DC. Tujuannya: mencegah keributan remaja yang selalu terjadi Jumat larut malam. Terutama setelah bubaran bar dan kelab-kelab malam.

Tanpa PilwaliPresiden Amerika Serikat Donald Trump vs Wali Kota Washington DC Muriel Elizabeth Bowser.--

Baca Juga:

Trump mengeluarkan keputusan darurat. Itu memang masih berada di kewenangannya.

Pengerahan polisi "pusat" itu akan dilakukan seminggu -tetapi bisa diperpanjang. Berita terakhir: diperpanjang.

Wali Kota DC Muriel Elizabeth Bowser tidak memberi reaksi melawan. Pilih diam. Dia tahu Trump sangat membencinyi.

Baca Juga:

Sebenarnya Bowser istimewa. Sejak sekolah. Sampai lulus sebagai sarjana sejarah. Lalu masternya di bidang manajemen.

Baru Dua wanita yang berhasil menjadi wali kota di DC --dia yang kedua. Sangat berhasil. Sampai terpilih lagi. Lalu terpilih lagi untuk periode ketiga sekarang ini.

Target Trump berikutnya: mengambil alih manajemen daerah khusus ibu kota Amerika Serikat (AS), Washington DC. Presiden AS Donald Trump jengkel.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI