Tanpa Sponsor Freeport, Pestapora 2025 Tetap Lanjut, Lineup Penampil Diatur Ulang

jpnn.com, JAKARTA - Festival Pestapora 2025 mengumumkan pemutusan kontrak kerja sama dengan PT. Freeport Indonesia setelah menuai kritik dari berbagai pihak.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh penyelenggara Festival Pestapora 2025, Kiki Ucup, melalui pernyataan resmi yang diunggah di media sosial, Sabtu (6/9).

Kiki Ucup mewakili Pestapora menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dalam menjalin kerja sama dengan PT. Freeport Indonesia.

Pihaknya menyadari kerja sama tersebut menimbulkan polemik dan reaksi negatif dari berbagai kalangan.

"Saya sekali lagi mewakili Pestapora, meminta maaf atas kelalaian kami dalam menempuh langkah untuk bekerja sama dengan PT. Freeport Indonesia."

"Kami menyadari betul kelalaian kami untuk bekerja sama dengan PT. Freeport Indonesia," ujar Kiki Ucup.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Pestapora telah memutus kontrak kerja sama dengan PT. Freeport Indonesia dan memastikan tidak ada aliran dana yang diterima dari perusahaan tersebut.

"Dan berdasarkan release statement semalam, kami sudah memutus kontrak kerja sama kami dengan PT. Freeport Indonesia."