Tanpa Timnas Indonesia, Si Jalak Harupat Hadapi Tantangan di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, kembali dipercaya menjadi salah satu venue FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, ada tantangan besar yang harus dihadapi penyelenggara, yakni menghadirkan atmosfer pertandingan ketika Timnas Indonesia tidak bermain di Bandung.

Pada FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia tergabung di Grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan fase grup skuad Garuda dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sementara itu, Stadion Si Jalak Harupat menjadi venue pertandingan Grup B yang dihuni Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan.

Kondisi tersebut membuat penyelenggara harus bekerja lebih keras untuk mendongkrak animo penonton. Apalagi, tiket pertandingan di Si Jalak Harupat tetap dibanderol dengan harga yang cukup tinggi.

Untuk matchday 1 dan 2, PSSI menetapkan harga tiket Rp 100 ribu. Sementara pada matchday 3 dan 4, harga tiket naik menjadi Rp 200 ribu.

Ketua Umum (Ketum) PSSI Erick Thohir menilai kehadiran penonton seharusnya tidak hanya bergantung pada tampilnya Timnas Indonesia.

Menurutnya, FIFA ASEAN Cup 2026 justru menjadi kesempatan bagi masyarakat Bandung dan Jawa Barat untuk menyaksikan langsung kualitas tim nasional negara lain.

"Saya lihat animonya tidak hanya buat tim nasional, tapi tadi saya dengar dari Pak Wali Kota, Pak Bupati Bandung, ingin menggiatkan masyarakat yang suka bola mesti melihat pertandingan kelas yang tinggi," kata Erick di Bandung, Kamis (24/9).