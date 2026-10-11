Tanta Ginting Curhat soal Adegan Tenggelam di Film Ghosthing, Begini Keseruannya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Aktor Tanta Ginting bermain dalam film komedi horor terbaru berjudul Ghosthing.

Dalam film tersebut, dia berperan sebagai karakter bernama Bang Arip.

Ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Tanta Ginting mengatakan salah satu adegan yang paling menantang adalah ketika dirinya harus melakoni adegan flashback dari karakter Bang Arip.

Adapun adegan flashback itu menggambarkan kematian karakternya akibat tenggelam di sebuah sungai yang cukup dalam.

Meskipun produksi telah menyiapkan seorang pemeran pengganti atau stuntman, situasi di lapangan ternyata justru berbeda.

"Jadi, adegan flashback-nya si Bang Arip meninggal karena apa, kan, dia tenggelam. Nah, di adegan itu biasa ya pasti harus ada stuntman. Kebetulan stuntman aku tuh kebanyakan lebih ke fighting, jadi dia enggak biasa di air karena sungainya dalam," ujar Tanta Ginting di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).

Seraya bercanda, dia mengaku bisa melakoni adegan tersebut dengan lancar karena dirinya 'setengah' lumba-lumba.

Akan tetapi, stuntman yang seharusnya menggantikannya melakukan adegan tenggelam, justru mengalami kejadian berbeda.