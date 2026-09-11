Tantang Denza D9 & Toyota Alphard, GWM Wey G9 Hi4 Resmi Dirilis, Sebegini Harganya

jpnn.com, JAKARTA - GWM Indonesia resmi meluncurkan Wey G9 Hi4 di ajang BCA Expo 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Jumat (11/9).

Mobil yang bermain di kelas multi purpose vehicle (MPV) premium itu akan bersaing langsung dengan sejumlah model seperti Toyota Alphard, Zeekr 009, Denza D9, hingga XPeng X9.

CEO Inchcape GWM Indonesia Bagus Susanto mengungkapkan Wey G9 Hi4 itu hadir dalam dua pilihan mesin, yaitu Hybrid Electric Vehicle (HEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV).

Kedua model itu sama-sama mengusung teknologi Hi4 — sistem penggerak all-wheel drive cerdas berbasis hybrid yang dikembangkan sendiri oleh GWM.

“GWM Wey G9 Hi4 adalah bukti bahwa kemewahan tidak harus menuntut kompromi. Keduanya menawarkan standar kemewahan dan kenyamanan yang sama, dengan karakter powertrain yang berbeda,” ungkap Bagus Susanto di sela peluncuran GWM Wey G9 Hi4.

GWM Wey G9 Hi4 menawarkan baris kursi berkelas bisnis—bukan hanya baris depan, sehingga setiap kursi terasa istimewa.

Baris kedua dilengkapi kursi floating zero-gravity berbahan NAPPA leather dengan fungsi pijat dan ventilasi, menghadirkan kenyamanan setara ruang eksekutif.

Dengan ruang kabin penumpang terluas di kelasnya dan lantai kabin yang rata, GWM Wey G9 Hi4 memberikan kelapangan maksimal untuk keluarga maupun perjalanan bisnis.