Tantang Geely EX 5, Jaecoo J5 EV Bakal Meluncur Besok

jpnn.com, JAKARTA - Jaecoo J5 EV akan mengisi segmen sport utility vehicle (SUV) compact di pasar otomotif nasional.

Saat ini mobil listrik asal Tiongkok itu pesaingnya terbilang banyak seperti BYD Atto 3 dan Geely EX 5.

Meski begitu, Jaecoo tampak tidak gentar untuk menghadapi persaingan di segmen tersebut.

Sebab, Jaecoo J5 EV menghadirkan kombinasi antara desain SUV tangguh, pengisian daya baterai cepat, dan teknologi pintar khas The Real SUV.

Jaecoo J5 EV hadir dengan sejumlah fitur yang menonjol di kelasnya.

Selain itu, mobil itu diklaim paling tinggi di SUV listrik kompak lainnya yang beredar di pasar saat ini karena memiliki ground clearance mencapai 200 mm.

Secara dimensi, mobil hadir dengan panjang 4.380mm, lebar 1.860mm dan tinggu 1.650mm.

Sektor pengecasan juga sudah mendukung sistem pengecasan fast charging 130 kw, yang diklaim bisa mengisi baterai dari 30-80 persen hanya dalam waktu 28 menit.