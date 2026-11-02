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Tantang iPhone Duo, Samsung Siapkan HP Lipat dengan Teknologi Kamera Bawah Layar

Tantang iPhone Duo, Samsung Siapkan HP Lipat dengan Teknologi Kamera Bawah Layar
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Tampilan ponsel lipat Samsung. ilustrasi. (ANTARA/Samsung Newsroom Indonesia)

jpnn.com - Samsung diam-diam tengah menyiapkan ponsel lipat generasi terbarunya, Galaxy Z Fold9, yang diprediksi meluncur pada tahun depan.

Meski belum diumumkan secara resmi, perangkat tersebut mulai menjadi perhatian karena disebut-sebut akan membawa sejumlah pembaruan teknologi, terutama pada sektor kamera.

Samsung Galaxy Z Fold9 akan hadir dengan kamera di bawah layar (under-display camera/UDC).

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Menurut siaran GSM Arena pada Sabtu (31/10), sebelumnya, Samsung memasang kamera bawah layar pada ponsel Galaxy Z Fold3 hingga Z Fold6.

Namun, produsen teknologi asal Korea Selatan itu tidak menerapkan teknologi kamera itu. Melainkan Samsung menggunakan desain punch-hole reguler pada Galaxy Z Fold7 serta lini Z Fold8 dan Z Fold8 Ultra tahun 2026.

Seorang pembocor informasi teknologi mengungkapkan di platform X bahwa tahun depan Samsung akan meluncurkan perangkat dengan kamera di bawah layar.

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Pembocor informasi teknologi itu sebelumnya menyampaikan bahwa Samsung Galaxy Z Fold9 sedang dalam pengembangan.

Dia juga mengemukakan Samsung memposisikan Fold9 sebagai pesaing langsung iPhone Duo, perangkat lipat pertama Apple yang menggunakan kamera swafoto 4 MP di bawah layar bagian dalam.

Samsung diam-diam tengah menyiapkan ponsel lipat generasi terbaru yang diprediksi meluncur pada tahun depan.

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