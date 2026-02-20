Tantang Royal Enfield, Jawa 42 Terbaru Dijual dengan Harga Rp 34 Juta

jpnn.com - Persaingan motor bergaya klasik di India kembali memanas. Pabrikan legendaris Jawa Motorcycles meluncurkan Jawa 42 terbaru dengan pendekatan desain yang berani.

Jawa juga secara terang-terangan menantang dominasi Royal Enfield di segmen retro modern.

Secara visual, siluet Jawa 42 memang mengingatkan pada lini Classic atau Hunter milik rivalnya.

Namun, motor itu tampil dengan identitas berbeda lewat nuansa warna pastel ivory yang lembut, grafis angka “42” kontras, serta tangki model tear-drop khas motor klasik.

Sentuhan minimalis tersebut memberi kesan elegan tanpa meninggalkan karakter retro yang kuat.

Jika Royal Enfield dikenal dengan aura British classic, Jawa 42 justru mengarah ke gaya retro-racer.

Inspirasi desainnya datang dari motor balap era kejayaan Isle of Man TT, terlihat dari decal vintage, grafis chequered pada tangki, hingga panel instrumen asimetris yang unik.

Menariknya, angka “42” bukan sekadar nama. Angka itu terinspirasi dari novel kultus The Hitchhiker's Guide to the Galaxy karya Douglas Adams yang menyebut 42 sebagai “jawaban atas makna kehidupan”.