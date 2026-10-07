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Tantang Samsung Galaxy Z Fold8 & iPhone Duo, Honor Siapkan Ponsel Lipat Baru

Tantang Samsung Galaxy Z Fold8 & iPhone Duo, Honor Siapkan Ponsel Lipat Baru
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Honor diam-diam tengah mengembangkan ponsel lipat untuk bisa menyaingi rivalnya seperti Samsung Galaxy Z Fold8 dan Apple iPhone Duo. Foto: ANTARA/situs web Honor Global

jpnn.com - Honor diam-diam tengah mengembangkan ponsel lipat dengan format wide foldable yang dirilis pada awal tahun depan.

Smartphone itu dikatakan bisa menjegal pesaingnya yang sudah eksis terlebih dahulu di pasar seperti Samsung Galaxy Z Fold8 dan Apple iPhone Duo.

Diwartakan 9to5 Google, Senin (5/10) waktu setempat, kabar kehadiran HP lipat Honor itu pertama kali datang dari pembocor teknologi Digital Chat Station (DCS).

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Dia menyebutkan ponsel lipat dengan layar lebar milik Honor itu bakal memiliki ukuran layar di bagian luar 5,5 inci dan layar dalam 7,6 inci saat ponsel terbuka.

Baterai ponsel lipat itu bakal memiliki kapasitas 7.000 mAh yang tergolong cukup besar.

Dari sisi sistem kamera, ponsel ini akan dilengkapi kamera utama 200 MP disertai dengan lensa telefoto periskop.

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Aspek kamera itu menjadi salah satu daya tarik yang dimiliki Honor. Hal itu karena baik Galaxy Z Fold8 maupun iPhone Duo saat ini belum menyertakan sensor telefoto di ponsel lipat layar lebarnya.

Sehingga langkah Honor menyematkan lensa tersebut bisa dibilang lebih terdepan dibanding para pesaingnya.

Honor diam-diam tengah mengembangkan ponsel lipat untuk bisa menyaingi rivalnya seperti Samsung Galaxy Z Fold8 dan Apple iPhone Duo.

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