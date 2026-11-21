jpnn.com, TANGERANG - BYD kembali menambah jajaran mobil barunya melalui kehadiran Titan 7 DM dalam ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11)>

Mobil yang bermain di kelas SUV full-size dan menjadi rival Toyota Fortuner itu dibanderol mulai dari Rp639 juta.

Kehadiran model tersebut menambah pilihan kendaraan elektrifikasi BYD di pasar otomotif Indonesia, khususnya pada segmen SUV plug-in hybrid.



"Hari ini kami resmi meluncurkan BYD Titan," President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao.

BYD menawarkan TiTAN 7 DM dengan dua pilihan varian yang mengedepankan kenyamanan dan performa.

Varian Performance menjadi pilihan tertinggi dengan banderol Rp100 juta lebih mahal dibandingkan varian Premium.

Perbedaan kedua varian itu terletak pada penggerak seluruh roda (AWD) untuk Permormance, sedangkan Premium dengan penggerak roda depan (FWD).

Baca Juga: Dedi Mulyadi Beberkan Persoalan di Balik Demo Pabrik BYD Subang

BYD Titan 7 DM menggabungkan mesin bensin turbo 1.500 cc dengan motor listrik dan Blade Battery berbasis lithium iron phosphate (LFP).

Varian FWD menggunakan baterai berkapasitas 26,6 kWh dengan jarak tempuh listrik hingga 110 km berdasarkan pengujian NEDC.