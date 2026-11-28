jpnn.com - Persib Bandung punya masalah menjelang lawatannya ke markas Persita Tangerang di Banten Internasional Stadium, Minggu (29/11/2026) sore.

Selain harus menghadapi tim lawan yang dihuni pemain berkualitas, Maung Bandung juga perlu beradaptasi dengan kondisi cuaca panas di Serang, Banten.

Kapten Persib Marc Klok mengakui posisi Persita di klasemen sementara saat ini lebih baik daripada timnya. Meski demikian, dia tetap optimistis bisa mengalahkan tuan rumah karena Persib sedang berada dalam tren positif setelah meraih kemenangan pada laga terakhir.

"Kami tahu Persita di atas klasemen sekarang, karena mereka punya kualitas dan mereka punya pemain yang baik. Seperti coach bilang tadi, kami sudah main tiga kali pada minggu lalu. Kami di dalam momentum yang baik di liga juga, dan kami mau lanjutkan tren positif ini," kata Klok dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (28/11).

Klok mengatakan timnya antusias menyambut pertandingan pekan ke-11 tersebut. Namun, suhu panas di Banten menjadi tantangan tersendiri bagi Persib.

Diketahui, kick-off duel Persita vs Persib dimajukan menjadi pukul 15.30 WIB dari jadwal awal yang semula direncanakan berlangsung malam hari.

"Kami sangat antusias untuk main besok, walaupun sore dan panas dan lembab tapi kami tahu kondisi. Kami coba persiapkan sebaik mungkin dan kasih semuanya yang maksimal," jelasnya.

"Kami butuh tiga poin untuk naik ke nomor satu di liga. Kami tahu ini pertandingan sulit, tapi kami optimistis," pungkasnya.(mcr27/jpnn)