Tantangan Robert Pattinson Jalani Syuting Film Dune: Part Three di Gurun
jpnn.com, JAKARTA - Aktor asal Inggris, Robert Pattinson membagikan pengalamannya selama proses syuting film Dune: Part Three yang dilakukan di tengah gurun.
Menurutnya, suasana sunyi dan terpencil di lokasi justru memberinya ketenangan batin yang jarang ia rasakan dalam proyek lain.
“Rasanya benar-benar menenangkan, seolah otak saya berhenti berpikir. Tidak ada satu pun sel otak saya yang berfungsi,” ujar Pattinson sambil tertawa, dikutip dari Variety, Jumat (7/11).
Meski perannya dalam film ini masih dirahasiakan, Pattinson disebut akan memerankan karakter baru yang memiliki peran penting dalam sekuel ketiga tersebut.
Sementara itu, aktor Austin Butler yang kembali berperan sebagai antagonis Feyd Rautha mengungkapkan tantangan ekstrem selama syuting.
Dia menyebut suhu di gurun mencapai lebih dari 40 derajat Celsius, membuat beberapa kru mengalami kelelahan hingga pingsan di minggu-minggu awal.
“Rasanya seperti berada di dalam microwave,” kata Butler menggambarkan kondisi di lokasi.
Zendaya, pemeran Chani, juga menceritakan pengalaman uniknya mengenakan kostum berat selama syuting.
Robert Pattinson sebut pengalaman syuting “Dune: Part Three” di gurun terasa menenangkan.
