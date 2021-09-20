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Tante RY Buka Prostitusi di Kontrakannya, Polisi Datang, Alamak

Tante RY Buka Prostitusi di Kontrakannya, Polisi Datang, Alamak
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Prostitusi. Foto ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com - Seorang wanita berinisial RY (53) ditangkap polisi gegara membuka praktik prostitusi di kontrakannya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

Dalam kasus prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) itu RY diduga berperan sebagai muncikari.

Penangkapan RY disampaikan Kepala Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polres OKU AKP Yulia Fitri Yanti dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA dari Palembang, Sabtu (7/11/2026)..

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"Tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Baturaja Timur, sekitar pukul 21.00 WIB," kata AKP Yulia.

Dia mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan praktik prostitusi di rumah kontrakan milik tersangka.

Menindaklanjuti laporan tersebut, polisi menerjunkan personel mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan.

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Setibanya di lokasi, petugas mendapati aktivitas hubungan seksual antara korban berinisial AA dan seorang pria.

Berdasarkan pemeriksaan awal, korban mengaku dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dengan tarif Rp500.000 untuk setiap transaksi.

Seorang wanita muncikari berinisial RY (53) ditangkap polisi gegara membuka praktik prostitusi di kontrakannya, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

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