Tantowi Yahya & Thomsell Band Tampil Brilian, Siapa Bilang Diplomasi Membosankan?

jpnn.com, OSLO - Lawatan diplomasi budaya penyanyi cum musikus Tantowi Yahya bersama Thomshell Band di Eropa dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia berhasil memikat audiens Victoria National Jazz Scene, Oslo, Norwegia.

Melalui show 'Indonesian Cultural Night' yang digelar Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Oslo pada Senin (24/8) malam, mantan ambasador itu bersama band pengiringnya mampu memukau hadirin dengan berbagai lagu daerah Nusantara.

"Oslo pecah tadi malam ketika saya dan Thomshell Band tampil membawakan lagu-lagu daerah terpilih dari Sabang sampai Merueke," ujar Tantowi melalui layanan pesan, Selasa (25/8).

Show yang mengangkat tema Strings of Equator: A Musical Journey to Indonesia itu merupakan bagian dari diplomasi budaya RI ke sejumlah negara Eropa. Selain di Oslo, konser serupa juga akan digelar di Spanyol dan Belanda.

Dalam konser di Oslo itu, Tantowi dan Thomshell Band menyampaikan narasi tentang Indonesia melalui nada dan cerita. Show itu juga disaksikan Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia Andreas Bjelland Eriksen yang sampai ikut melantai.

"Mereka dengar lagu-lagu daerah kita yang sangat kaya karena pengaruh dari budaya dari Arab, Melayu, Eropa, Amerika, India, dan lain-lain. Ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka, ramah terhadap perubahan, tetapi tetap tidak meninggalkan tradisi," jelas Tantowi Yahya.

Syahdan, mantan Dubes RI untuk Selandia Baru, Samoa, dan Kerajaan Tonga itu mengaku senang bisa terus berdiplomasi melalui budaya. Menurut Tantowi, citra Indonesia di mancanegara harus tetap bagus dan solid.

"Bahagia bisa mempromosikan pariwisata dan potensi investasi di Indonesia di tengah kondisi negara kita seperti sekarang," imbuhnya.