Tantri Kotak Masih Cari Keberadaan Temannya yang Melakukan Penipuan

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis Kotak, Tantri Syalindri masih terus mencari keberadaan temannya yang diduga melakukan penipuan terhadap dirinya.

Dia mengaku mendapatkan kabar bahwa pelaku sempat berada di kawasan Bandung Barat beberapa hari lalu.

"Hai Poppy Nupitasari. Karena begitu banyak orang yang kamu tipu dari 2017 sampai sekarang. Aku sebar muka dan namamu di social media agar tidak ada lagi orang lain yang kamu tipu," ungkap Tantri Kotak melalui akun miliknya di Instagram, Minggu (19/7).

"Aku tahu kamu sempat menyewa mobil travel di Bandung Barat beberapa hari lalu, tapi sayang travel tersebut enggak mau kasih info apa pun, sekarang kamu jadi DPO. Biarkan @divisihumaspolri yang bekerja untuk segera menangkap kamu dan orang-orang yang membantumu," sambungnya.

Tantri Kotak menyebut bahwa pelaku penipuan tersebut kini masuk daftar pencarian orang.

Selain itu, dia menduga pihak keluarga sebenarnya mengetahui keberadaan temannya tersebut.

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"Aku akan terus mengingatkan orang-orang yang sekiranya bertemu denganmu di mana pun, agar mereka lebih berhati-hati. Dan ketiga anak yang kamu bawa juga. Saat ini untuk update kasusnya, Poppy Nupitasari belum ditemukan, masih bersembunyi, dan menurut keyakinan saya diduga pihak keluarga paham di mana dia berada, tapi seakan bungkam. Sangat disayangkan," jelas pelantun Beraksi itu.

Tantri Kotak berharap pelaku bisa segera muncul dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.