Tara Basro Pamer Mahar Penikahan dari Daniel Adnan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tara Basro akhirnya mengakui bahwa dirinya telah resmi menyandang status istri Daniel Adnan.

Pernikahan keduanya diselenggarakan pada 18 Juni 2020 lalu. Seperti diungkapnya dalam unggahan di Instagram Story miliknya, Minggu (21/6).

Dalam unggahan tersebut, Tara Basro memamerkan mahar pernikahannya dari sang suami.

Mahar tersebut terbilang unik karena dibuat dari rangkaian bunga dan uang kertas.



Mahar pernikahan Tara Basro.

"Ini mahar untuk acara kami kemarin, dari awal memang ingin mahar yang berbeda dari biasanya, lalu punya ide bunga favoritku untuk dikeringkan dan dikombinasikan dengan origami uang kertas yang disimpan di dalam dome," tulis Tara Basro.

Menurutnya, mahar unik tersebut memiliki makna yang sangat mendalam terkait pernikahannya dengan Adnan.

"Jadilah mahar yang menggambarkan pernikahan yang prosper, full of life, berwarna, dan blissful. Setelah mikir-mikir aku propose ide ini ke @florebastille dan mereka excited sekali untuk mewujudkan ideku ini Thank you ladies," pungkasnya. (mg7/jpnn)



