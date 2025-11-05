Tarakan Diguncang Gempa Bumi Magnitudo 4,8, Warga Panik Berhamburan Keluar Rumah

jpnn.com, TARAKAN - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 4,8 mengguncang Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Rabu (5/10) pukul 18:37:11 WITA.

Getaran gempa terasa cukup jelas di beberapa titik di Tarakan, terutama di kawasan pusat kota dan pesisir.

Sejumlah warga mengaku sempat panik dan bergegas keluar rumah untuk menyelamatkan diri.

Bahkan, pasien di RSUD dr Jusuf SK sempat keluar dari ruang perawatan.

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

Berdasarkan informasi gempa bumi wilayah Kalimantan Stasiun Geofisika Balikpapan lokasi gempa 3,33 LU, 117,82 BT 24 kilometer Tenggara Tarakan di kedalaman 10 kilometer.

Adapun kecamatan terdekat dari pusat gempa sekitar 15,07 kilometer Selatan di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, 18,96 kilometer Timur Kecamatan Tarakan Timur, dan 20,81 kilometer Timur Kecamatan Tarakan Tengah. (Antara/jpnn)