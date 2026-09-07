Target 100, Brand Lokal Winod Buka GO Signature Store ke-30 di Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Brand fashion lokal Indonesia, Winod, kembali mencatatkan pencapaian dalam perjalanan ekspansi dengan membuka GO Signature Store Winod di Buah Batu, Bandung pada 5 September 2026.

Toko tersebut menjadi store ke-30 Winod di Indonesia, sekaligus menandai langkah lanjutan Winod dalam membangun jaringan ritel nasional dan mendekatkan produk lokal kepada konsumen di berbagai wilayah.

Ekspansi ini menjadi bagian dari visi Winod untuk membangun brand lokal yang mampu tumbuh secara berkelanjutan sekaligus memberikan dampak yang lebih luas bagi ekosistem ekonomi Indonesia.

Baca Juga: Enam Brand Modest Fashion Perkenalkan Inovasi Produk di Muslim LifeFest 2026

Setelah hadir di berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi hingga Bali, Winod menargetkan untuk mencapai 100 store pada 2029 sebagai bagian dari ambisinya membangun jaringan retail yang semakin luas di Indonesia.

Bandung menjadi salah satu kota yang strategis bagi perkembangan Winod. Sebagai kota yang dikenal dengan ekosistem kreatif dan fashion yang kuat, kehadiran GO Signature Store Winod di Buah Batu diharapkan dapat memperkuat hubungan brand dengan konsumen sekaligus memberikan pengalaman berbelanja yang lebih dekat dan nyaman.

Seiring pertumbuhan brand, Winod juga terus melakukan inovasi dengan menghadirkan produk fashion yang menggabungkan modern design, comfort, quality, dan affordability untuk menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang terus berkembang.

Dari yang sebelumnya berfokus pada footwear, Winod mulai mengembangkan kategori fashion lainnya, termasuk bag, sebagai bagian dari upaya untuk menghadirkan pilihan yang semakin relevan dengan gaya hidup konsumen.

Ekspansi Winod tidak hanya terlihat dari bertambahnya jumlah store, tetapi juga dari ekosistem yang berkembang di belakangnya.