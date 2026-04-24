Target Ambisius Changan, Deepal dan Lumin Jadi Andalan
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah persaingan industri otomotif global yang kian ketat, Changan Automobile memasang target ambisius menuju 2030.
Pabrikan asal China membidik produksi sekaligus penjualan tahunan hingga 4 juta unit kendaraan, angka yang menandai lonjakan signifikan dari capaian saat ini.
Dalam peta jalan yang dipaparkan manajemen, kendaraan energi baru akan menjadi tulang punggung pertumbuhan.
Sekitar 60 persen dari total penjualan, atau setara 2,4 juta unit, diproyeksikan berasal dari segmen tersebut.
Arah yang diambil sejalan dengan tren elektrifikasi global yang terus menguat dalam beberapa tahun terakhir.
Ketua Changan Automobile, Zhu Huarong, menegaskan fokus perusahaan pada penguatan tiga merek inti kendaraan energi baru: Avatr, Deepal, dan Nevo.
Ketiganya akan memainkan peran berbeda dalam membangun portofolio yang lebih terstruktur.
Avatr dan Deepal, misalnya, disiapkan untuk mengisi segmen menengah hingga premium, dengan target gabungan penjualan mencapai 1,5 juta unit pada akhir dekade.
