Target Hattrick Juara Super League, Persib Bandung Fokus Hadapi Lawan PSM dan Persijap

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung harus bisa menyapu bersih dua laga tersisa di penghujung musim BRI Super League 2025/26, demi mengamankan gelar juara hattrick.

PSM Makassar dan Persijap Jepara adalah tim yang benar-benar akan menentukan nasib Persib.

Sebelum menyelesaikan musim, Persib akan menghadapi PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 di Stadion BJ Habibie Parepare, Minggu (17/5).

Pada putaran pertama, Maung Bandung berhasil mengalahkan Juku Eka dengan skor 1 - 0 berkat gol semata wayang Andrew Jung.

Pasukan Bojan Hodak itu pun punya misi yang sama saat terbang ke Parepare, yakni mengamankan tiga poin.

Gelandang Persib, Marc Klok, mengaku seluruh penggawa antusias menatap musim pertandingan yang hampir selesai.

Mereka hanya perlu fokus di dua laga tersisa dan menyelesaikan satu per satu permainan.

"Ya, sangat excited. Saya pikir, seperti biasa, kami fokus game by game. Jadi pertama lawan Makassar (PSM) dan kemudian Persijap," kata Klok di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (14/5).