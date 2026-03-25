Target Jempolan Penjaga Gawang PSIM di Timnas Indonesia

jpnn.com - YOGYAKARTA – Kiper PSIM Yogyakarta Cahya Supriadi masuk dalam skuad Timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Series 2026.

Selain dihuni Cahya Supriadi, posisi penjaga gawang Timnas Indonesia juga ada nama Emil Audero, Maarten Paes, dan Nadeo Argawinata.

Cahya bersyukur dan langsung melakukan berbagai persiapan secara mandiri.

“Alhamdulillah sangat bangga atas pemanggilan pertama kali ke timnas senior. Persiapannya, saya melakukan beberapa kali pertemuan dengan pelatih performance pribadi saya untuk melihat lagi apa saja yang masih terus perlu diperbaiki,” kata Cahya.

Pemain kelahiran Karawang, 11 Februari 2003 ini memiliki target sangat hebat alias jempolan, misi khusus selama bergabung dengan Timnas Indonesia.

“Targetnya ingin ambil ilmu dan pengalaman sebanyak mungkin. Ini modal penting bagi saya untuk belajar dari ahlinya bersama para senior di timnas,” kata Cahya.

Dia juga membawa asa besar sekembalinya nanti dari tugas penting dari timnas Indonesia.

Cahya berjanji akan berusaha memberikan performa terbaik di segala level kompetisi.