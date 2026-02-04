Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Diramalkan Tidak Tercapai
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sedikit di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN 2025 menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.
Nah, saat ini Purbaya memprediksi angka pertumbuhan 2025 di bawah target APBN berkisar 5,1 persen.
“Mendekati 5,2 persen, 5,1 persenlah. Ada kemungkinan (di bawah target APBN),” ujar Purbaya dikutip Rabu (4/2).
Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2025, Purbaya konsisten mematok angka 5,45 persen.
Angka itu lebih tinggi dibandingkan rekor pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal sebelumnya.
“Kalau saya segitu-gitu aja, 5,45 persen kan, kuartal IV doang,” katanya menambahkan.
Selanjutnya untuk tahun 2026, Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi bakal bergerak lebih pesat.
