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Target Purbaya Atasi Kemiskinan pada 2027, Yakin Tercapai?

Target Purbaya Atasi Kemiskinan pada 2027, Yakin Tercapai?
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun pada rentang 6-6,5 persen pada 2027. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun pada rentang 6-6,5 persen pada 2027.

Target tersebut menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah seiring upaya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen pada 2027.

"Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang solid yang didukung oleh kebijakan fiskal yang efektif menjadi faktor pendorong percepatan penurunan kemiskinan," kata Purbaya di DPR  Jakarta, Selasa (1/9).

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Purbaya mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi yang solid dengan dukungan kebijakan fiskal yang efektif, sehingga dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan nasional.

Selain kemiskinan, pemerintah menetapkan sejumlah sasaran pembangunan lainnya pada 2027. 

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 4,30 sampai dengan 4,87 persen.

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Kemudian, rasio gini ditargetkan berada pada rentang 0,362-0,367 dan Indeks Modal Manusia ditargetkan 0,575.

Purbaya juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dengan inflasi dijaga pada level 2,5 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan tingkat kemiskinan nasional turun pada rentang 6-6,5 persen pada 2027.

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