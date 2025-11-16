Begini Target Purbaya untuk Ekonomi Indonesia di 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi RI pada 2026 bisa tumbuh lebih baik dari sebelumnya.

Purbaya meyakini ekonomi di dalam negeri pada tahun depan akan berada di angka 6 persen.

"Saya perkirakan akan tumbuh lebih cepat lagi, mungkin di kisaran enam persen," ucap dia, saat ditemui di Jakarta, Minggu (16/11).

Optimisme itu, menurutnya, karena pemerintah saat ini sudah banyak menjalankan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan ekonomi.

"Jadi, kelihatannya kalau kebijakan yang sekarang dijalankan terus dengan baik, kami berada di arah yang benar," ucapnya lagi.

Untuk di triwulan IV 2025, kata Purbaya, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,7 persen, serta memastikan ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dengan menjaga defisit fiskal di bawah tiga persen.

"Defisitnya masih aman, saya jaga di bawah tiga persen, jadi nggak usah takut saya melanggar prinsip kehati-hatian pengelolaan fiskal," ucap dia.

Sebelumnya, Purbaya menyatakan realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 yang tercatat 5,04 persen menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif.