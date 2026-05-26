Target Raih Gelar Juara Tak Tercapai, Manajemen Persija Jakarta Lepas Mauricio Souza

jpnn.com, JAKARTA - Manajemen Persija Jakarta resmi melepas Mauricio Souza dari jabatan posisi pelatih tim berjuluk Macan Kemayoran itu.

Direktur Persija Mohamad Prapanca mengucapkan salam perpisahan untuk Mauricio setelah manajer kelahiran 13 Maret 1974 itu mengarungi satu musim Super League 2025/26.

“Kami sepakat untuk tidak melanjutkan kebersamaan karena tidak tercapainya target yang ditentukan di awal kontrak,” ujar Prapanca.

Keputusan manajemen Persija sejatinya mengagetkan. Sebab, Persija Jakarta di bawah asuhan Mauricio tercatat mampu bersaing di perebutan gelar juara.

Namun, juru taktik Madura United itu agak kurang beruntung seusai Persija gagal bersaing dengan Persib Bandung dan Borneo FC pada akhir musim.

Pada akhir musim, Mauricio mengantar Rizky Ridho Cs. menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 71 angka hasil dari 22 kemenangan, lima imbang, dan tujuh kalah. Torehan tersebut lumayan buat Persija selama satu dekade terakhir berkompetisi di Liga Indonesia.

Manajemen Persija pun tidak hanya berpisah dengan Mauricio Souza. Gerbong kepelatihan Souza yang sesama asal Brasil, seperti Italo Bartole Resende (asisten pelatih), Vitor Branco da Cruz (pelatih fisik), Gerson Rodrigues Rios (pelatih kiper), Caio Araujo (analis), dan Claudio Luzardi (interpreter) juga dilepas.

Sejauh ini manajemen masih mencari sosok pelatih yang tepat untuk menukangi Macan Kemayoran musim depan.