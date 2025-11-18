Target Raih Medali Emas, Timnas Futsal Gelar Pemusatan Latihan di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia akan menggelar pemusatan latihan menjelang tampil di SEA Games 2025.

Pelatih Timnas Indonesia, Hector Souto mengungkapkan pada training camp kali ini memanggil 20 pemain untuk seleksi.

Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu menilai ke depannya akan mencari pemain yang seusai dengan kebutuhan timnya.

“Pemilihan pemain sangat mempertimbangkan hubungan mereka dengan sistem permainan yang sedang kami bangun, serta kebutuhan taktikal sesuai format turnamen SEA Games,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan memulai persiapan pada Senin (24/11) mendatang di Jakarta sebelum berangkat ke Thailand.

Cabang olahraga futsal sendiri di SEA Games 2025 baru akan bergulir mulai Sabtu (13/12) mendatang.

Pada SEA Games 2025 skuad Garuda akan menghadapi empat negara di Nonthaburi Stadium.

Menarik ditunggu kiprah Timnas futsal Indonesia saat berlaga pada ajang SEA Games 2025.