Target Raih Medali Emas, Timnas Futsal Gelar Pemusatan Latihan di Jakarta
jpnn.com, JAKARTA - Timnas futsal Indonesia akan menggelar pemusatan latihan menjelang tampil di SEA Games 2025.
Pelatih Timnas Indonesia, Hector Souto mengungkapkan pada training camp kali ini memanggil 20 pemain untuk seleksi.
Juru taktik kelahiran 7 Desember 1981 itu menilai ke depannya akan mencari pemain yang seusai dengan kebutuhan timnya.
“Pemilihan pemain sangat mempertimbangkan hubungan mereka dengan sistem permainan yang sedang kami bangun, serta kebutuhan taktikal sesuai format turnamen SEA Games,” ujar pelatih asal Spanyol itu.
Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan memulai persiapan pada Senin (24/11) mendatang di Jakarta sebelum berangkat ke Thailand.
Cabang olahraga futsal sendiri di SEA Games 2025 baru akan bergulir mulai Sabtu (13/12) mendatang.
Pada SEA Games 2025 skuad Garuda akan menghadapi empat negara di Nonthaburi Stadium.
Menarik ditunggu kiprah Timnas futsal Indonesia saat berlaga pada ajang SEA Games 2025.
Timnas futsal Indonesia gelar pemusatan latihan menjelang tampil di SEA Games 2025 mulai Senin (24/11) di Jakarta
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Evaluasi Timnas Indonesia Seusai Remuk di Laga Pertama Lawan Mali U-22
- PSSI Terus Lobi Pemain Diaspora Agar Bisa Tampil di SEA Games 2025
- Timnas U-23 Indonesia Dapat Angin Segar Menjelang SEA Games 2025
- Terungkap Alasan Indra Sjafri Tunjuk Ivar Jenner Kapten Timnas U-23 Indonesia
- SEA Games 2025 Thailand, Airlangga Hartarto: Cabor Wushu Targetkan Minimal Tiga Emas
- SEA Games 2025: Mauro Zijlstra Ancaman Baru di Lini Depan Timnas Indonesia