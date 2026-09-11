Target Selawat
Oleh: Dahlan Iskan
jpnn.com - Saya tersenyum kecil ketika membaca berita mirip meningkatnya produksi pangan ini: "Peserta Gema Selawat Nabi Mencapai 115 Persen dari Target".
Rupanya membaca selawat pun ada targetnya.
Di peringatan Maulid Nabi Muhammad sekarang ini targetnya 1,8 juta orang. Ternyata tercapai 2,04 juta orang.
Rupanya Kementerian Agama kini punya program menggalakkan selawat. Nama programnya: Gerakan Nasional Gema Selawat Kebangsaan.
Gerakan tersebut diluncurkan Menteri Agama Prof Dr KH Nasaruddin Umar 26 Agustus lalu. Temanya: Berselawat untuk Negeri, Meneladani Sirah Nabi.
Selawat diharapkan sebagai upaya rohaniah untuk ikut mengatasi berbagai musibah di samping usaha ilmiah dan fisik.
Jenis selawat yang diandalkan Menag adalah Dal?’il al-Khayr?t. Dimulainya 31 Agustus 2026. Berakhir tanggal 7 September 2026 –tepat di peringatan Maulid Nabi Muhammad.
Rupanya Kementerian Agama kini punya program menggalakkan selawat. Nama programnya: Gerakan Nasional Gema Selawat Kebangsaan.
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