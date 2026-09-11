Target Selawat

jpnn.com - Saya tersenyum kecil ketika membaca berita mirip meningkatnya produksi pangan ini: "Peserta Gema Selawat Nabi Mencapai 115 Persen dari Target".

Rupanya membaca selawat pun ada targetnya.

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Di peringatan Maulid Nabi Muhammad sekarang ini targetnya 1,8 juta orang. Ternyata tercapai 2,04 juta orang.

Rupanya Kementerian Agama kini punya program menggalakkan selawat. Nama programnya: Gerakan Nasional Gema Selawat Kebangsaan.

Gerakan tersebut diluncurkan Menteri Agama Prof Dr KH Nasaruddin Umar 26 Agustus lalu. Temanya: Berselawat untuk Negeri, Meneladani Sirah Nabi.

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Selawat diharapkan sebagai upaya rohaniah untuk ikut mengatasi berbagai musibah di samping usaha ilmiah dan fisik.

Jenis selawat yang diandalkan Menag adalah Dal?’il al-Khayr?t. Dimulainya 31 Agustus 2026. Berakhir tanggal 7 September 2026 –tepat di peringatan Maulid Nabi Muhammad.