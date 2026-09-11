menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Dahlan Iskan » Target Selawat

Target Selawat

Oleh: Dahlan Iskan

Target Selawat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya tersenyum kecil ketika membaca berita mirip meningkatnya produksi pangan ini: "Peserta Gema Selawat Nabi Mencapai 115 Persen dari Target".

Rupanya membaca selawat pun ada targetnya.

Target Selawat

Baca Juga:

Di peringatan Maulid Nabi Muhammad sekarang ini targetnya 1,8 juta orang. Ternyata tercapai 2,04 juta orang.

Rupanya Kementerian Agama kini punya program menggalakkan selawat. Nama programnya: Gerakan Nasional Gema Selawat Kebangsaan.

Gerakan tersebut diluncurkan Menteri Agama Prof Dr KH Nasaruddin Umar 26 Agustus lalu. Temanya: Berselawat untuk Negeri, Meneladani Sirah Nabi.

Baca Juga:

Selawat diharapkan sebagai upaya rohaniah untuk ikut mengatasi berbagai musibah di samping usaha ilmiah dan fisik.

Jenis selawat yang diandalkan Menag adalah Dal?’il al-Khayr?t. Dimulainya 31 Agustus 2026. Berakhir tanggal 7 September 2026 –tepat di peringatan Maulid Nabi Muhammad.

Rupanya Kementerian Agama kini punya program menggalakkan selawat. Nama programnya: Gerakan Nasional Gema Selawat Kebangsaan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI