Target Timnas Putri Indonesia Saat Hadapi Singapura di Garuda Championship Series

jpnn.com, BANDUNG - Timnas Putri Indonesia akan melawan Singapura dalam turnamen FIFA Women's Matchday 2026 bertajuk Garuda Championship Series.

Pertandingan persahabatan tersebut digelar di Stadion Arcamanik, Kota Bandung, pada Rabu (3/6/2026).

Pelatih Timnas Indonesia, Satoru Mochizuki mengaku sudah melakukan sejumlah persiapan menjelang pertandingan nanti. Laga ini akan jadi tolak ukurnya, mengingat skuad inti baru saja terbentuk.

"Kalau untuk persiapan tersendiri, kami sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah siap. Jadi kalau ekspekstasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain," kata Satoru dalam konferensi pers pramatch di Kota Bandung, Selasa (2/6).

Satoru berharap, 26 pemain yang tergabung dalam skuad inti Garuda Pertiwi bisa lebih berkembang lagi dengan turnamen internasional ini.

"Harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini diberikan," ucapnya.

Juru taktik asal Jepang itu mengungkapkan, pertandingan internasional ini bagus untuk perkembangan sepak bola putri di Indonesia.

Dia pun tidak mau menyepelekan Timnas Singapura, yang menurutnya, punya pelatih berkompeten.