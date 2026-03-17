Targetkan 700 Mitra, Koperasi Kana Gandeng KDKMP Kembangkan Jaringan

jpnn.com, SURABAYA - Koperasi Kana terus memperluas kerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah Jawa Timur dan Sumatera. Hingga saat ini, sebanyak 325 KDKMP telah bergabung sebagai mitra.

Kemitraan tersebut tidak hanya mencakup kerja sama usaha, tetapi juga disertai dukungan operasional sebesar Rp2 juta per bulan bagi setiap koperasi desa yang terlibat.

Selain itu, Koperasi Kana membuka akses pengadaan sembako melalui skema konsinyasi tanpa uang muka (down payment/DP) dengan nilai transaksi mencapai hingga Rp200 juta per bulan untuk masing-masing KDKMP.

Ketua Koperasi Kana Jonathan Danang Wardhana, mengatakan pola kerja sama tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas usaha koperasi desa di lapangan.

“Kerja sama ini kami bangun supaya koperasi desa punya pijakan usaha yang lebih kuat. Bukan hanya terhubung sebagai mitra, tetapi juga mendapat dukungan operasional dan akses pengadaan barang yang memang dibutuhkan untuk bergerak di lapangan,” ujar Jonathan, Selasa (17/3).

Menurut dia, koperasi desa membutuhkan skema kemitraan yang tidak memberatkan pada tahap awal, namun tetap memberi ruang bagi pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Dia menilai sistem konsinyasi tanpa DP menjadi solusi yang relevan karena memungkinkan koperasi menjaga ketersediaan barang tanpa terbebani modal awal yang besar.

Jonathan menambahkan, capaian 325 mitra saat ini menjadi dasar untuk memperluas jangkauan kerja sama, dengan target peningkatan hingga 700 KDKMP pada 2026.