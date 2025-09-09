Targetkan Pangsa Pasar ASEAN, Awanio Gandeng Perusahaan Malaysia

jpnn.com - JAKARTA - Awanio, perusahaan komputasi teknologi Indonesia, resmi menggandeng Techna-X Berhad dan PMBI Technology Sdn. Bhd. Malaysia. Hal tersebut dilakukan untuk mendorong pengembangan teknologi di tingkat ASEAN.

Kerja sama ini tidak sekadar transfer teknologi, tetapi juga mencakup pembangunan pusat inovasi regional untuk mempercepat riset dan pengembangan (R&D), perancangan kurikulum pelatihan.

Kemudian, pertukaran talenta antara Indonesia dan Malaysia di bidang komputasi awan, virtualisasi, dan kecerdasan buatan (AI).

"Kolaborasi ini sekaligus mensejajarkan posisi penting kami dalam memperkuat kedaulatan digital Indonesia di kawasan regional," kata CEO Awanio, Irfan Yuta Pratama, Selasa (9/9).

Menurut Irfan, inisiatif ini akan dapat mempercepat adopsi teknologi komputasi awan dan infrastruktur jaringan modern di perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah di kawasan ASEAN.

Hal ini dikarenakan, PMBI Technology Sdn.Bhd. juga merupakan bagian dari Inspur Group, PMB Investment Berhad, dan MQ Technology Berhad, yang berfokus pada peralatan komputasi, perangkat lunak, cloud services, dan solusi big data.

"Sebagai saudara satu kawasan, Indonesia dan Malaysia memiliki begitu banyak kesamaan salah satunya kebutuhan mendorong kemajuan infrastruktur komputasi awan," ujarnya.

Dari sisi TKDN, Awanio telah memiliki kandungan lokal 98,68 persen, dan punya rekam jejak mumpuni bekerja sama dengan perusahaan komputasi kelas dunia, seperti Inspur Group. Dari sisi jumlah pengguna, Awanio juga sudah dipakai lebih dari 5.000, termasuk infrastruktur kritikal nasional lembaga pemerintah.