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Targetkan Penjualan 600 Unit, Hamure Hadirkan Rumah Siap Pasang dalam Hitungan Jam

Targetkan Penjualan 600 Unit, Hamure Hadirkan Rumah Siap Pasang dalam Hitungan Jam
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Commercial Director PT. Sinar Bintang Mulia Irhandy Yaputra di booth Hamure, JIExpo, Kemayoran. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Merek penyedia modular & prefabricated space solutions dari PT. Sinar Bintang Mulia, Hamure turut berpartisipasi dalam pameran Mining Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 9 - 12 September 2026.

Kehadiran merek ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas hunian dan ruang operasional yang fleksibel di berbagai sektor industri.

Pembangunan konvensional yang memakan waktu lama dinilai sudah tidak sejalan dengan dinamika kebutuhan proyek modern saat ini.

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Hamure memperkenalkan lini produk seperti Expandable House, Detachable House 1 lantai & 2 lantai untuk kebutuhan hunian dan fasilitas proyek, serta Toilet sebagai solusi fasilitas pendukung.

Pendekatan modular yang diusung memungkinkan bangunan dapat disesuaikan, dipindahkan, serta diperluas dengan mudah sesuai kebutuhan lapangan.

Irhandy menjelaskan pihaknya mengusung konsep smart living dan simple choice agar masyarakat bisa mendirikan bangunan tanpa harus menggunakan teknologi konvensional.

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“Membangun rumah itu harus berbulan-bulan atau bertahun-tahun, tetapi dengan teknologi panel yang baru ini, bisa bangun rumah itu hanya dalam hitungan jam saja,” ujar Commercial Director PT. Sinar Bintang Mulia Irhandy Yaputra, Rabu (9/9).

Dari segi durasi pengerjaan, pendirian satu unit bangunan hanya memerlukan waktu singkat dengan dukungan tenaga kerja yang efisien.

Hamure turut berpartisipasi dalam pameran Mining Indonesia 2026, mengenalkan lini produk Expandable House hingga Detachable House 1 lantai & 2.

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