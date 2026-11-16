Targetkan PNBP Rp 522,48 Triliun di 2027, Tata Kelola dan Digitalisasi Jadi Kunci

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp522,48 triliun pada tahun 2027.

Penerimaan negara tersebut bersumber dari pengelolaan sumber daya alam, kekayaan negara yang dipisahkan, layanan kementerian dan lembaga, hingga pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Cakupan sumber yang beragam membuat PNBP berpotensi besar menjadi instrumen penting dalam memperluas ruang fiskal negara.

Namun, optimalisasi potensi ini masih dibayangi ketergantungan pada sektor sumber daya alam yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, nilai tukar, dan dinamika produksi.

Di luar sektor komoditas, kinerja PNBP juga membutuhkan optimalisasi setoran dividen, perbaikan layanan BLU, serta penguatan pengawasan dan penegakan hukum.

Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Mochamad Agus Rofiudin, menekankan pentingnya penguatan kebijakan dan tata kelola untuk memaksimalkan komponen APBN tersebut.

Menurut Agus, tantangan utama ke depan adalah memastikan setiap potensi penerimaan negara dikelola secara optimal, transparan, dan akuntabel.

"Dengan tata kelola yang semakin baik, PNBP diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih berkelanjutan bagi keuangan negara,” kata Agus dalam Executive Forum 'Mengawal The Rising Star APBN: Tren, Tantangan, dan Masa Depan PNBP Kita', di Jakarta, baru-baru ini.