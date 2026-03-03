Targetkan Standar Global, FWD Fokus Cetak Agen Asuransi Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah pesatnya pertumbuhan industri proteksi nasional, PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) memperkuat komitmennya untuk mencetak tenaga pemasar berkualitas dunia.

Perusahaan asuransi jiwa berbasis digital ini terus mendorong agen-agennya meraih kualifikasi Million Dollar Round Table (MDRT) sebagai simbol profesionalisme global.

Chief of Agency FWD Insurance, Ang Tiam Kit, menekankan bahwa pencapaian MDRT menjadi standar krusial untuk menjaga kepercayaan nasabah.

"Kami percaya asuransi adalah upaya memberikan makna baru bagi kehidupan nasabah. Oleh karena itu, MDRT menjadi motivasi bagi agen kami untuk konsisten menjaga integritas dan memberikan solusi perlindungan yang tepat," ujar Ang Tiam Kit, Selasa (3/3).

Dia mengatakan, bagi FWD Insurance, agen asuransi bukan sekadar penjual produk, melainkan mitra strategis yang berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan dan memberikan perlindungan yang relevan bagi masyarakat Indonesia sesuai semangat celebrate living.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan adanya potensi besar di sektor ini. Hal ini terlihat hingga akhir November 2025, jumlah agen asuransi jiwa di Indonesia mencapai 233.998 orang, atau tumbuh sekitar 14% dibandingkan periode Juni 2025.

"Fenomena ini menunjukkan profesi agen asuransi semakin diminati sebagai karier yang menjanjikan," ujarnya.

Untuk mencetak agen berstandar global, FWD Insurance menyediakan ekosistem digital yang komprehensif bagi para tenaga pemasarnya yaitu FWD SMART aplikasi untuk menganalisis kebutuhan finansial nasabah secara akurat. Platform canggih IRIS untuk memonitor kinerja dan manajemen penjualan secara real-time.