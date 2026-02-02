Targetkan Zero Accident, Polda Sumsel Memulai Operasi Keselamatan Musi 2026

jpnn.com - JAKARTA - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menggelar apel gelar pasukan dalam rangka memulai Operasi Keselamatan Musi 2026 di Markas Komando Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel, Senin (2/2/2026).

Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Rony Samtana, dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polda Sumsel, serta para undangan dari instansi lintas sektoral.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumsel Komisaris Nandang Mu’Min Wijaya mengatakan tujuan operasi ini ialah untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, serta menekan angka kecelakaan dengan mengedepankan tindakan preventif dan edukatif.

Petugas akan memberikan pemahaman kepada pengendara mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.

"Operasi ini merupakan langkah cipta kondisi menjelang hari besar keagamaan, yang mana kami memprioritaskan edukasi dan teguran yang simpatik kepada masyarakat,” katanya.

“Kami berharap masyarakat Sumatera Selatan dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas guna meminimalkan fatalitas kecelakaan di jalan raya," tambahnya.

Selama operasi berlangsung, personel di lapangan akan melakukan pemantauan terhadap berbagai jenis pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti helm non-SNI, melawan arus, hingga penggunaan ponsel saat berkendara.

"Kerja sama antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang kondusif," kata Nandang.