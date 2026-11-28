jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan besaran tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART), sebesar 18 persen sudah bersifat final.

Angka tersebut turun dari batas maksimal yang sebelumnya diusulkan sebesar 25 persen terkait isu kelebihan kapasitas (excess capacity).

Dia menekankan tarif yang dikenakan AS kepada Indonesia jauh lebih rendah dibanding produk asal Vietnam sebesar 35 persen.

“Tarif ART sebesar 18 persen sudah final dari batas maksimal 25 persen terkait excess capacity, sementara isu tenaga kerja dikenakan 10 persen,” ujar Airlangga di kantornya, Jumat (27/11).

Airlangga menyampaikan kedua angka tarif tersebut hasil dari proses pembelaan yang telah ditempuh pemerintah Indonesia.

Pemerintah juga telah menjalin komunikasi dengan Perwakilan Dagang AS (USTR) Ambassador Greer mengenai keseluruhan kesepakatan tarif tersebut.

“Proses ratifikasi akan segera berjalan setelah diselesaikan, dan komunikasi dengan Ambassador Greer mengenai keseluruhan hal tersebut telah dilakukan,” kata Airlangga.

Berdasarkan paparan struktur kebijakan tarif AS yang berlaku dan diusulkan, tarif Section 301 dikenakan di atas Bea Masuk Most Favored Nation (MFN) dasar.