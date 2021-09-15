Tarif LRT Jakarta Cuma Rp 8, Berlaku Hingga 23 September

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan LRT Jakarta memberlakukan tarif Rp 8 mulai 16 September hingga 23 September 2026.

Hal itu dikatakan Pramono saat peresmian LRT Jakarta rute Rawamangun-Manggarai pada Rabu (16/9).

“Selama delapan hari kami akan membebaskan bagi seluruh warga Jakarta yang akan menggunakan mulai sekarang setelah diresmikan Bapak Presiden, nanti akan beroperasi sepenuhnya,” ucap Pramono di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Setelah 23 September, tarif dari Stasiun LRT Jakarta Kelapa Gading hingga Velodrome sebesar Rp 5.000.

Namun, bila penumpang naik dari Stasiun LRT Rawamangun sampai dengan Stasiun Manggarai adalah Rp 8.

“Nantinya akan kami putuskan pada bulan Oktober berapa tarif baik itu dari Kelapa Gading sampai Velodrome, Velodrome ke Manggarai, apakah ada perubahan atau dibikin flat nanti akan segera kami finalkan untuk itu,” jelasnya.

Adapun, LRT Jakarta rute Rawamangun-Manggarai diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu hari ini.

Pramono memerinci bahwa biaya investasi untuk membangun LRT Jakarta dari Kelapa Gading sampai Manggarai dengan panjang 12,1 kilometer menelan biaya Rp 12,1 triliun.