jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan tarif TransJakarta naik mulai 1 Januari 2027.

Hal itu diumumkan Pramono saat Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2026 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

“Dan dalam menentukan tarif transportasi yang baru, yang sudah 20 tahun tidak pernah mengalami perubahan, akan kami berlakukan 1 Januari 2027,” ujar Pramono pada Selasa (29/9).

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Pramono menjelaskan kenaikan tarif baru diberlakukan pada 1 Januari 2027 agar ada kesempatan yang cukup panjang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terutama pengguna TransJakarta.

“Termasuk seperti yang ketika kami memutuskan Transjabodetabek dari Blok M ke Soekarno-Hatta. Dengan cara itulah kami akan melakukan penyesuaian harga, penyesuaian tarif,” tuturnya.

Menurut dia, dalam menentukan tarif itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

“Sehingga tidak membebani secara bagi masyarakat. Saya yakin tarif ini dibandingkan dengan tarif di sekitar Jakarta, masih menjadi tarif yang paling murah,” kata dia.

Selain TransJakarta, Politikus PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa tarif TransJabodetabek juga akan dinaikkan mulai 1 Januari 2027 nanti. (dit/jpnn)