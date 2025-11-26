Tarik Pinjaman & Debet Rekening Nasabah Tanpa Izin, Pegawai Bank Pelat Merah Ditahan Jaksa
jpnn.com, SEMARANG - Seorang pegawai bank pelat merah di Kabupaten Purworejo berinisial TPN ditahan jaksa. Ia ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi yang merugikan negara Rp 4,2 miliar.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah Lucas Alexander Sinuraya mengatakan modus tersangka dalam tindak pidana tersebut dengan cara menyalahgunakan layanan kelonggaran tarik pinjam nasabah.
Padahal, menurut dia, bank tidak pernah memiliki layanan semacam itu.
"Tersangka meyakinkan nasabah tentang adanya layanan prioritas, padahal tidak ada layanan seperti itu," tambahnya.
Selain itu, lanjut dia, tersangka juga melakukan pendebetan rekening tanpa izin nasabah.
"Tersangka merupakan petugas operasional kredit di cabang Kutoarjo," katanya.
Atas perbuatannya, bank milik pemerintah tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 4,2 miliar.
Tersangka TPN dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Seorang pegawai bank pelat merah di Kabupaten Purworejo berinisial TPN ditahan jaksa.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Atika Nur Rahmania di Kasus TPK Fasilitas LPEI
- Kasus TPK Proyek Perkeretaapian, KPK Panggil Pengusaha Billy Beras
- Kejagung Sita Alphard dan Moge dalam Kasus Dugaan Korupsi Pajak
- KPK Dalami Dugaan Korupsi Pembangunan 31 RSUD di Seluruh Indonesia
- KPK Panggil Dirut PT Gunadharma Cipta Persada Terkait Kerugian Negara dari Proyek Pengerukan
- KPK Periksa Petinggi PT Nindya Karya Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalur KA di Medan