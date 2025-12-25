Tarkam Kemenpora di Banda Aceh Bergairah, Fun Run dan Tenis Meja Jadi Sorotan
jpnn.com - Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) turut memeriahkan kegiatan olahraga masyarakat di Banda Aceh.
Rangkaian acara dimulai dengan pelepasan lebih dari 1.000 peserta Fun Run 5K yang digelar di area Car Free Day, Minggu (2/11/2025).
Pelepasan peserta dilakukan oleh Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Menpora RI Dadi Soerjadi, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdako Banda Aceh Faisal serta Kepala Dispora Kota Banda Aceh Reza Kamilin.
Fun run digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 melalui kerja sama Dispora Kota Banda Aceh, Kemenpora, dan KNPI Kota Banda Aceh.
Ajang ini terbuka untuk masyarakat tanpa dipungut biaya, dengan dua kategori peserta, yakni kategori umum untuk usia di bawah 45 tahun dan kategori master untuk usia di atas 45 tahun, baik putra maupun putri.
Kepala Dispora Banda Aceh Reza Kamilin menyampaikan bahwa para pelari memperebutkan piala Kemenpora bagi peserta yang memenuhi syarat.
“Yaitu bagi putra hanya 315 finisher pertama kategori umum dan 40 finisher pertama kategori master. Demikian juga untuk putri hanya 180 finisher pertama kategori umum dan 34 finisher pertama kategori master,” jelasnya.
Reza berharap kegiatan ini dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat kolaborasi pemuda, sekaligus mendukung program nasional Kemenpora dalam menghidupkan kembali olahraga masyarakat di tingkat lokal.
Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) turut memeriahkan kegiatan olahraga masyarakat di Banda Aceh.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Potensi Industri Olahraga Indonesia Tembus Ratusan Triliun Rupiah, Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Nasional
- Kemenpora Langsung Evaluasi Cabor yang Tak Mencapai Target di SEA Games 2025
- Kemenpora-Kemenpar Satukan Langkah, Sinergi Baru untuk Olahraga dan Pariwisata
- Dua Sasaran Sekaligus Terlampaui, SEA Games 2025 Jadi Panggung Indonesia
- SEA Games 2025: Atlet Track Cycling Indonesia Kembali, Kemenpora Beri Sambutan Terbaik
- Gak Cuma Gaya, 'Gowes' Kini Jadi Mesin Uang, Nilai Ekonomi Capai Rp 10 Triliun