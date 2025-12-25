Tarkam Kemenpora di Banda Aceh Bergairah, Fun Run dan Tenis Meja Jadi Sorotan

jpnn.com - Kejuaraan Antar Kampung (Tarkam) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) turut memeriahkan kegiatan olahraga masyarakat di Banda Aceh.

Rangkaian acara dimulai dengan pelepasan lebih dari 1.000 peserta Fun Run 5K yang digelar di area Car Free Day, Minggu (2/11/2025).

Pelepasan peserta dilakukan oleh Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus Menpora RI Dadi Soerjadi, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdako Banda Aceh Faisal serta Kepala Dispora Kota Banda Aceh Reza Kamilin.

Fun run digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 melalui kerja sama Dispora Kota Banda Aceh, Kemenpora, dan KNPI Kota Banda Aceh.

Ajang ini terbuka untuk masyarakat tanpa dipungut biaya, dengan dua kategori peserta, yakni kategori umum untuk usia di bawah 45 tahun dan kategori master untuk usia di atas 45 tahun, baik putra maupun putri.

Kepala Dispora Banda Aceh Reza Kamilin menyampaikan bahwa para pelari memperebutkan piala Kemenpora bagi peserta yang memenuhi syarat.

“Yaitu bagi putra hanya 315 finisher pertama kategori umum dan 40 finisher pertama kategori master. Demikian juga untuk putri hanya 180 finisher pertama kategori umum dan 34 finisher pertama kategori master,” jelasnya.

Reza berharap kegiatan ini dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat kolaborasi pemuda, sekaligus mendukung program nasional Kemenpora dalam menghidupkan kembali olahraga masyarakat di tingkat lokal.