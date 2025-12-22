Tarkam Kemenpora Hadir di Kebumen, Arah Baru Pembinaan Atlet Akar Rumput

jpnn.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar ajang Turnamen Antar Kampung (Tarkam) di Kota Kebumen, Jawa Tengah, pada 20–22 Desember 2025.

Kegiatan olahraga rakyat ini disambut antusias masyarakat dan dihadiri ribuan warga dari berbagai wilayah di Kebumen.

Empat cabang olahraga dipertandingkan dalam ajang tersebut, yakni basket 3x3, senam, gerak jalan, dan Fun Run 5K.

Sejumlah tim lokal dari berbagai kecamatan turut ambil bagian, menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam suasana kompetisi yang meriah dan penuh semangat kebersamaan.

Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenpora, Een Ermawati, menilai Turnamen Antar Kampung memiliki peran strategis dalam pembinaan olahraga nasional, khususnya dalam menjaring bibit atlet potensial dari daerah.

Menurutnya, kompetisi di tingkat kampung menjadi fondasi penting bagi perkembangan atlet muda.

“Melalui kompetisi tingkat kampung, atlet muda dinilai dapat memperoleh pengalaman bertanding sekaligus motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan mereka di cabang olahraga yang digeluti,” ucap Een.

Selain sebagai ajang kompetisi, Tarkam juga diproyeksikan sebagai sarana mempererat kebersamaan dan solidaritas sosial masyarakat.