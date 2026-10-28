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Taruhan Domino Berujung Maut di Abdya, 2 Bersaudara Masuk Penjara

Taruhan Domino Berujung Maut di Abdya, 2 Bersaudara Masuk Penjara
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Polisi saat menangkap kakak beradik pelaku penganiayaan maut di Desa Cot Simantok, Kecamatan Babahrot, Aceh Barat Daya, Selasa (27/10/2026). (ANTARA/Suprian)

jpnn.com - Dua bersaudara berinisial MA dan EL ditangkap polisi dan jadi tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang warga bernama Reimi (24) meninggal dunia di Aceh Barat Daya (Abdya).

Polisi menyebut peristiwa penganiayaan berujung maut itu dipicu permainan batu domino melibatkan sejumlah pemuda.

Kasat Reskrim Polres Abdya Iptu Maiyudi menyebut kedua tersangka yang merupakan kakak beradik ditangkap di wilayah Kecamatan Suak Setia setelah sempat buron.

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"Saat ini keduanya sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik," kata Iptu Maiyudi, di Abdya, Selasa (27/10/2026).

Kedua tersangka MA dan EL merupakan warga Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Abdya.

Mereka ditangkap tanpa perlawanan pada Selasa pagi sekitar pukul 07.00 WIB.

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Sebelumnya, kedua tersangka membacok rekannya Reimi (24), seorang wiraswasta asal desa setempat itu pada Minggu (25/10) pagi sekitar pukul 05.00 WIB, hingga korban meninggal dunia.

Insiden itu bermula saat korban bersama rekan-rekannya sedang bermain batu domino di sebuah gubuk di Desa Cot Seumantok.

Dua bersaudara berinisial MA dan EL ditangkap polisi dan jadi tersangka kasus penganiayaan menewaskan seorang warga di Abdya. Pemicunya kaalah taruhan

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