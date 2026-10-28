Taruhan Domino Berujung Maut di Abdya, 2 Bersaudara Masuk Penjara
jpnn.com - Dua bersaudara berinisial MA dan EL ditangkap polisi dan jadi tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang warga bernama Reimi (24) meninggal dunia di Aceh Barat Daya (Abdya).
Polisi menyebut peristiwa penganiayaan berujung maut itu dipicu permainan batu domino melibatkan sejumlah pemuda.
Kasat Reskrim Polres Abdya Iptu Maiyudi menyebut kedua tersangka yang merupakan kakak beradik ditangkap di wilayah Kecamatan Suak Setia setelah sempat buron.
"Saat ini keduanya sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik," kata Iptu Maiyudi, di Abdya, Selasa (27/10/2026).
Kedua tersangka MA dan EL merupakan warga Desa Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot, Abdya.
Mereka ditangkap tanpa perlawanan pada Selasa pagi sekitar pukul 07.00 WIB.
Sebelumnya, kedua tersangka membacok rekannya Reimi (24), seorang wiraswasta asal desa setempat itu pada Minggu (25/10) pagi sekitar pukul 05.00 WIB, hingga korban meninggal dunia.
Insiden itu bermula saat korban bersama rekan-rekannya sedang bermain batu domino di sebuah gubuk di Desa Cot Seumantok.
Dua bersaudara berinisial MA dan EL ditangkap polisi dan jadi tersangka kasus penganiayaan menewaskan seorang warga di Abdya. Pemicunya kaalah taruhan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mahasiswa Unhan Aniaya Siswa Sekolah Rakyat, Anggota DPRD Jember Minta Penambahan CCTV
- Wisatawan Belanda Dianiaya Warga di Manokwari
- Kabar Duka, Mantan Panglima TNI Widodo AS Meninggal Dunia
- Ibunda Berpulang Menjelang Ulang Tahunnya, Marsha Aruan: Itu Jalan Tuhan
- Suraji Korban Karhutla Bromo Meninggal Dunia di RSUD Dr Soetomo
- Seorang Pria Tewas Ditembak di Deli Serdang