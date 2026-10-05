Tasdiyanto Jadi Professor of Practice Universiti Geomatika Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Salah seorang birokrat pemerintahan sekaligus akademikus Dr. Tasdiyanto, S.P., M.Si. dikukuhkan sebagai Professor of Practice in Environmental Economics Universiti Geomatika Malaysia dalam prosesi di Melaka, Sabtu (3/10).

Presiden ASEANACA Prof. Dr. Tulus Suryanto menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas pengukuhan tersebut.

Dia berharap pengalaman Dr. Tasdiyanto memberi kontribusi nyata bagi pendidikan dan pembangunan berkelanjutan.

“Kami bangga salah satu putra terbaik Indonesia dengan pengalaman panjang di pemerintahan di bidang lingkungan mendapat kepercayaan akademik ini. Terima kasih kepada Universiti Geomatika Malaysia yang terus membuka ruang kolaborasi akademik Indonesia–Malaysia,” ungkap Prof. Tulus.

Vice Chancellor Universiti Geomatika Malaysia Prof. Datuk Sr. Dr. Mazrin Rohizaq Che Rose menyambut baik pengukuhan tersebut sebagai bagian dari upaya universitas mempertemukan pengalaman praktis dengan dunia akademik.

Dia berharap Professor of Practice diharapkan membawa pengalaman nyata dari dunia profesional dan pemerintahan ke lingkungan universitas.

“Juga memperkuat kolaborasi internasional, khususnya antara Malaysia dan Indonesia,” ujarnya.

Rangkaian kegiatan turut dihadiri TYT Tun Seri Setia Dr. Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam, Yang di-Pertua Negeri Melaka (Gubernur Melaka, Malaysia).