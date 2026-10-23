Task Force DPP Hanura Gelar Konsolidasi Pengurus Partai di Sullsel, Begini Pesan Rio Capella

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Task Force Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Patrice Rio Capella menilai fenomena keluar masuk kader atau figur politik, merupakan hal lumrah yang tidak akan memengaruhi elektabilitas partai.

Syaratnya, mesin politik dan struktur partai terus dijaga agar tetap hidup dan solid.

?Ria menegaskan hal itu di sela kegiatan konsolidasi dan rapat teknis Tim Task Force dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), serta legislator Hanura se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Makassar, Rabu (21/10/2026) malam.

"Soal kepindahan figur partai, itu tidak hanya dialami Hanura. Hampir semua partai ada figur yang keluar dan masuk. Namun, figur yang keluar masuk itu tak memengaruhi elektabilitas, jika mesin politik partai terus hidup," ujarnya.

Rio menekankan Hanura tak boleh menggantungkan kelangsungan hidup, hanya pada ketokohan individu semata.

Sebab, kata dia, ketergantungan penuh pada sosok tertentu, akan membuat partai menjadi rentan saat tokoh tersebut pindah ke partai politik lain.

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"Kalau partainya terjaga, figur keluar masuk, suasananya tetap terjaga. Ini yang kami bangun di Hanura, membangun struktur yang solid dan tangguh," ucapnya.

Lebih lanjut, Rio mengatakan, Hanura juga telah merancang strategi "naturalisasi politik", untuk merekrut dan merangkul tokoh-tokoh potensial untuk menghadapi Pemilu 2029 nanti.