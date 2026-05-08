TASPEN Ajak Peserta Rutin Autentikasi Awal Bulan Demi Kelancaran Terima Manfaat Pensiun

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) mengajak seluruh peserta pensiun untuk melakukan autentikasi secara rutin setiap awal bulan sebelum tanggal 15.

Langkah penting ini bertujuan memastikan manfaat pensiun dapat diterima secara lancar, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Ajakan ini disampaikan seiring penguatan kolaborasi TASPEN bersama mitra bayar dalam sistem penyaluran manfaat melalui rekening bank yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan sejumlah mitra bayar di Auditorium Kantor TASPEN Pusat, Jakarta pada Rabu (6/5).

Corporate Secretary TASPEN Henra menegaskan kelancaran penyaluran manfaat pensiun didorong dengan partisipasi aktif peserta dalam proses autentikasi.

“Autentikasi di awal bulan menjadi kunci penting untuk memastikan data peserta tetap valid sehingga proses penyaluran manfaat dapat diterima oleh yang berhak. Ini adalah bagian dari upaya bersama antara TASPEN, mitra bayar, dan peserta,” tegas Henra dalam keterangannya, Jumat (8/5).

Seluruh mitra bayar TASPEN secara berkelanjutan melakukan pembaruan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kualitas layanan kepada peserta.

Proses ini dilakukan secara menyeluruh, baik melalui penandatanganan di tingkat pusat maupun melalui kantor cabang, khususnya untuk mitra Bank Pembangunan Daerah (BPD), sehingga memastikan standar layanan yang konsisten di seluruh wilayah.

Seiring dengan penguatan tersebut, TASPEN terus mendorong optimalisasi sistem verifikasi berbasis digital yang terintegrasi melalui dukungan 46 mitra bayar.