TASPEN Dukung Pemanfaatan Relaksasi Pelaporan SPT 2025, Bisa Akses Bukti Potong Lewat TOOS
jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) kembali menegaskan komitmennya dalam menghadirkan kemudahan layanan bagi masyarakat melalui layanan TASPEN One Hour Online Service (TOOS), khususnya untuk mempermudah akses Bukti Potong Pajak Pensiun.
Inisiatif ini sejalan dengan masih dibukanya periode pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 hingga 30 April 2026.
Sebagaimana kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memberikan relaksasi pelaporan dan pembayaran SPT Tahunan, sehingga peserta pensiun dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, optimal, dan efisien melalui layanan digital TASPEN.
Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan kehadiran layanan TOOS merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.
“Khususnya dalam memberikan kemudahan akses dokumen perpajakan yang dibutuhkan, termasuk dalam mendukung peserta memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu melalui pemanfaatan layanan digital,” kata Henra dalam keterangannya, Kamis (9/4).
Peserta pensiun TASPEN dapat mengakses dan mengunduh Bukti Potong Pajak Pensiun secara praktis dan cepat melalui TOOS.
Sebagai pedoman bagi peserta dalam mengakses dan mencetak Bukti Potong Pajak Pensiun secara mandiri, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Akses website TOOS melalui tos.taspen.co.id
Lewat layanan TASPEN One Hour Online Service (TOOS), masyarakat bisa mengakses dan mencetak bukti potong pajak pensiun secara praktis dan cepat
- TASPEN Dinobatkan Sebagai Investor Strategis Surat Utang Negara Tahun 2025
- Abaikan SE Gubernur Jabar, Kepala Samsat Soetta Bandung Dinonaktifkan
- Mandiri Taspen Serahkan Santunan Kepada Keluarga Almarhum Mayor Zulmi Aditya
- Bayar PBB Tanpa Ribet di Super Apps BRImo, Begini Caranya
- Kucurkan Rp130 Juta, Taspen Bersama Bank Mantap Gelar Bedah Rumah