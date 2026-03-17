TASPEN Gencarkan Kolaborasi untuk Perluas Layanan Pensiun di Aceh

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) strategis dengan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka Stimulasi Pertumbuhan Penerima Pensiun di Provinsi Aceh.

Penandatanganan PKS itu dilakukan oleh Direktur Operasional TASPEN, Tribuna Phitera Djaja, dan Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, di Lhoksewmawe, Kamis (12/3).

Melalui kerja sama strategis ini, kedua pihak mendorong peningkatan literasi dan pemanfaatan layanan keuangan yang dapat mendukung pengelolaan kesejahteraan peserta, khususnya kemudahaan akses terhadap layanan keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memasuki masa purna tugas maupun para pensiunan.



Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ekosistem layanan bagi peserta, sekaligus mempertegas peran TASPEN sebagai center of excellence dalam pengelolaan jaminan sosial bagi ASN di Indonesia.

“TASPEN senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan berbagai mitra strategis untuk menghadirkan layanan yang semakin adaptif dan relevan bagi peserta, khususnya bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun maupun para pensiunan,” ujarnya.



Berdasarkan data per Februari 2026, saat ini TASPEN melayani lebih dari 139 ribu peserta aktif dan pensiun di wilayah Provinsi Aceh, dengan lebih dari 84 ribu peserta di antaranya dilayani oleh TASPEN KC Lhokseumawe.

Besarnya jumlah peserta tersebut mendorong pentingnya penguatan kolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau dan memberikan manfaat optimal bagi peserta.



Dalam penyelenggaraan layanan pembayaran manfaat pensiun, TASPEN didukung oleh jaringan mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, TASPEN bekerja sama dengan 45 mitra bayar, yang terdiri dari 1 mitra layanan pos, 13 bank nasional, 28 Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta 3 Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Jaringan kemitraan ini memungkinkan TASPEN menghadirkan layanan pembayaran manfaat pensiun yang semakin luas, mudah diakses, dan memberikan beragam pilihan layanan bagi para peserta di berbagai wilayah.



Lebih lanjut, kerja sama strategis ini juga menjadi bagian dari upaya Taspen sebagai Center of Excellence di bidang jaminan sosial yang mengedepankan beberapa aspek, termasuk kenyamanan bagi para peserta.

Sekaligus, hal ini juga merupakan upaya perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat sistem perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



“TASPEN akan terus melanjutkan perjalanan strategis ini dengan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan layanan kepada peserta dapat terus berkembang secara adaptif, inklusif, serta menjangkau lebih luas di berbagai wilayah Indonesia,” tutup Henra. (JPNN)