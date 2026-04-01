TASPEN Group Gelar Bedah Rumah Gratis, Wujud Nyata Kepedulian pada ASN dan Masyarakat

jpnn.com, MANGGARAI - PT TASPEN (Persero) bersama Bank Mandiri Taspen melaksanakan program kolaborasi Bantuan Bedah Rumah Gratis di Desa Pagal, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu (1/4).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja dan Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta beserta jajaran.

Total bantuan diberikan sebesar Rp 130 juta dengan masa pembangunan selama dua bulan itu sebagai wujud nyata penyediaan hunian yang layak bagi penerima manfaat.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memberikan dampak sosial yang berkelanjutan.

“Melalui program ini, kami ingin memastikan para penerima manfaat dapat tinggal di hunian yang lebih layak, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara menyeluruh,” ujar Henra dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Penerima manfaat bedah rumah gratis, Rofina Yultin Rayun menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

“Dengan adanya program bedah rumah ini, hunian yang sebelumnya kurang layak kini telah berubah menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman untuk dihuni bersama keluarga,” kata Rofina.