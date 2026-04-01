TASPEN Perkuat Reformasi Birokrasi Lewat SMAP ISO 37001:2025

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) konsisten memperkuat komitmen penerapan integritas dan tata kelola perusahaan dengan mendorong seluruh insan perusahaan serta peserta untuk aktif mencegah dan melaporkan praktik penyuapan dan gratifikasi.

Adapun komitmen ini merupakan kelanjutan dari implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 yang telah diterapkan sejak tahun 2020, serta kesiapan TASPEN dalam menghadapi proses resertifikasi ke ISO 37001:2025 pada April 2026.

Implementasi SMAP dilaksanakan secara menyeluruh di lingkungan TASPEN sepanjang tahun 2026, mencakup seluruh unit kerja, proses bisnis, serta hubungan dengan mitra dan pemangku kepentingan, melalui penguatan sistem pengendalian, budaya kepatuhan, serta mekanisme pelaporan pelanggaran.

Berdiri sejak 17 April 1963, TASPEN secara konsisten mengimbau para peserta untuk berani melaporkan setiap dugaan atau indikasi pelanggaran, khususnya praktik penyuapan maupun gratifikasi.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem layanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Implementasi SMAP ISO 37001:2025 di TASPEN mencakup ruang lingkup yang komprehensif, meliputi seluruh aktivitas organisasi baik di kantor pusat maupun kantor cabang, seluruh insan perusahaan termasuk manajemen dan karyawan, serta pihak ketiga seperti mitra kerja, vendor, dan agen.

Sistem ini mengatur pengendalian risiko penyuapan secara menyeluruh, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk yang berkaitan dengan gratifikasi, hadiah, jamuan, donasi, dan potensi konflik kepentingan lewat proses identifikasi risiko, due diligence, penguatan pengendalian internal, hingga mekanisme pelaporan dan investigasi.

Corporate Secretary PT TASPEN (Persero), Henra menyampaikan bahwa langkah proaktif ini merupakan kewajiban bagi TASPEN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipercaya mengelola dana pensiun dan jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pejabat negara.