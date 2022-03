TASPEN Raih 4 Penghargaan di Ajang Indonesia CSR Excellence Awards 2022

jpnn.com, JAKARTA - PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia CSR Excellence Award (ICEA) 2022.

Dalam ajang ini, TASPEN memenangkan kategori Best CSR Program Based on Digital Culture, Best in CSR for Main Stake Holder Community.

Kemudian Best in MSME Best CSR in MSME (UKM) Program dan The Best Leadership Focus on CSR Program atas nama Direktur Utama TASPEN, A.N.S. Kosasih.

"Apresiasi tertinggi kami berikan kepada seluruh insan TASPEN dan seluruh stakeholder atas dukungan penuh terhadap seluruh program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Taspen," ujar Direktur Keuangan TASPEN Rena Latsmi Puri di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (9/3).

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak di bidang asuransi, sambung Rena, perseroan sangat memperhatikan kondisi masyarakat saat ini, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

"Penghargaan ini kami harap bisa menjadi pemicu semangat bagi TASPEN untuk terus menghadirkan program-program TJSL yang berguna bagi masyarakat dalam skala yang lebih besar. Besar harapan kami, program yang kami lakukan dapat berdampak luas kepada peserta dan masyarakat," seru Rena.

Penghargaan ini diraih berkat beberapa program TJSL unggulan TASPEN, antara lain Program TASPEN Peduli Covid-19 yang merupakan bantuan kesehatan penanganan Covid-19 dan bantuan ekonomi penanggulangan Covid-19.

Kemudian, Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang merupakan pendampingan Wirausaha ASN serta Pensiunan.